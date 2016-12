Doppio Fiat all’americana

[Come funziona la moviola /8] Doppietta comparativa.

Agorà, 21 marzo 2012. Approfondimento su Fiat e Marchionne. Due clip affiancate sulla Fiat: Monti a Torino molto marchionniano (“Fiat non ha il dovere di ricordarsi dall’Italia”), Fornero da Fazio, meno marchionniana (“Non è che Fiat è libera di fare quello che vuole”). Che le sfumature siano poco sintoniche suona chiaro: e questo tira catarticamente fuori le posizioni nette degli ospiti. Claudio Sardo direttore dell’Unità, “appoggiandosi” ai video, ha agio di tirare le orecchie a Monti. Giuliano Cazzola, deputato Pdl, è costretto a una acrobatica difesa e sostiene che non le cose dette non sono dissonanti.

