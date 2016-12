TEDx Reggio Emilia, 15′ per una idea

Domani, sabato 8 ottobre, si terrà a Reggio Emilia un bell’evento TEDx (organizzati in cc con TED-papà-quello grande).

L’amico Riccardo Staglianò mi ha chiesto di andare a parlare di politica e web e ci proverò domani all’interno dei tradizionali 15 minuti che la formula di TED democraticamente dedica a qualsiasi idea – da quelle geniali (che “valgono la pena di essere diffuse”) a quelle modeste come le mie.

Less is more, come diceva un tale.

Il sito per maggior informazioni: TedxReggioEmilia e il programma

L’hashtag con cui seguire le conversazioni su Twitter: #TEDxreggioemilia