Cose che non succedono. Confessioni, storie, case.

Certe volte in Tv non succedono cose: da Di Pietro che non si alza dalla sedia trattenuto da una mano preoccupata (e Sallusti che non confessa robe di Tangentopoli, che, guarda un po’, sono tornati d’attualità) a Berlusconi che – dice Maria Luisa Todini a Ballarò – avrebbe detto a Palazzo Grazioli, riferendosi alla famosa casa di Antigua evocata da Report: “Ho questa casa ad Antigua e non ci sono mai stato!”.

Tre momenti dalla tv di ieri.

1. Ballarò, i fatti non confessati. Di Pietro e Sallusti si scontrano sul documento dell’avviso di garanzia (ops, sul mandato di comparizione) rivolto a Berlusconi nel 1994 e uscito non si sa come dal palazzo di giustizia;

2. Saviano e le storie non raccontate. Roberto Saviano prima in collegamento al Tg di Enrico Mentana e poi in telefonica da Giovanni Floris a Ballarò parla dei problemi del programma “Vieni via con me”, che dovrebbe comunque andare in onda l’otto novembre

3. Berlusconi, Antigua e le case non abitate. Il 4% degli italiani dice che il caso di Antigua gli ha fatto vedere i bei posti in cui Berlusconi vive; Maria Luisa Todini dice di ricordare Berlusconi dire a Palazzo Grazioli che “nella casa di Antigua non ci sono mai stato”.

[Per la moviola di oggi su Agorà]