Ma quale fiducia? La politica alla moviola

Da qualche giorno, ad Agorà, nuova trasmissione della mattina di Rai Tre, stiamo giocando con la politica in tv (o con la tv della politica). La scorsa settimana il combinato disposto della richiesta della fiducia in aula da parte del governo Berlusconi e le varie dirette televisive hanno dato ciccia – come per esempio nel video qui sotto – per pillole comunicative…

1. Lo strano triangolo controllati/controllori tra Berlusconi, Fini, Di Pietro.

2. Il primo applauso, alle missioni all’estero, dopo ben 8 minuti di silenzio (dopo saranno innumerevoli).

3. La risata incontrollabile. All’affermazione sul completamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria, la Camera esplode in una risata spontanea e inaspettata (specie in un momento formale come questo – che avrebbe potuto più facilmente “chiamare” i fischi). Berlusconi accusa il colpo (anche Calderoli, lì dietro, a stento trattiene le risate) e si rifugia dietro la classica accusa ai governi della sinistra.

4. L’amore/odio tra Casini e Berlusconi…